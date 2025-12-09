Япония опровергла новости об экспроприации активов России

Kyodo: Япония опровергла новость об отказе Токио экспроприировать активы России

Власти Японии отреагировали на новости о том, что Токио будто бы отказался от предложения властей Европейского союза экспроприировать замороженные активы России. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщает ТАСС.

Комментируя эту информацию, японское министерство финансов заявило, что всецело отрицает достоверность подобных сведений.

Сообщение о том, что Япония не согласилась с инициативами Евросоюза, опубликовало издание Politico, которое сослалось на японских дипломатов. По словам последних, министр финансов Японии Сацуки Катаяма будто бы заявила, что ее страна не может использовать российские активы примерно на 30 миллиардов долларов, замороженные на ее территории, для кредитования Украины. Причиной были названы юридические трудности.

В начале ноября генеральный секретарь японского кабмина Минору Кихара заявил, что вопрос о новых антироссийских санкциях Токио будет решать исходя из своих национальных интересов.