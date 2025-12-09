Реклама

16:59, 9 декабря 2025Экономика

Япония опровергла новости об экспроприации активов России

Kyodo: Япония опровергла новость об отказе Токио экспроприировать активы России
Кирилл Луцюк

Фото: Savvapanf Photo / Shutterstock / Fotodom

Власти Японии отреагировали на новости о том, что Токио будто бы отказался от предложения властей Европейского союза экспроприировать замороженные активы России. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщает ТАСС.

Комментируя эту информацию, японское министерство финансов заявило, что всецело отрицает достоверность подобных сведений.

Сообщение о том, что Япония не согласилась с инициативами Евросоюза, опубликовало издание Politico, которое сослалось на японских дипломатов. По словам последних, министр финансов Японии Сацуки Катаяма будто бы заявила, что ее страна не может использовать российские активы примерно на 30 миллиардов долларов, замороженные на ее территории, для кредитования Украины. Причиной были названы юридические трудности.

В начале ноября генеральный секретарь японского кабмина Минору Кихара заявил, что вопрос о новых антироссийских санкциях Токио будет решать исходя из своих национальных интересов.

