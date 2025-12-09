Реклама

22:41, 8 декабря 2025

Зеленский назвал необходимую Украине сумму для закупки оружия

Зеленский заявил, что Украине нужно 15 миллиардов долларов на закупку оружия
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что республике для закупки оружия в 2026 году требуется 15 миллиардов долларов по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, Список приоритетных требований Украины). Его цитирует украинское издание «Новости. Live».

«Программа PURL требует 15 миллиардов долларов. На этот год не хватало 1,5 миллиарда, но Нидерланды сегодня выделили 700 миллионов. Теперь не хватает 800 миллионов», — сказал Зеленский, поблагодарив премьер-министра Нидерландов Дика Схофа.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Украину не устроит, если США отойдут от переговоров и просто продолжат поставлять оружие по программе PURL. «Следует бороться, чтобы США продолжали помогать поддерживать давление на Россию», — заявил он.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что сумма помощи в рамках программы PURL составляет 4 миллиарда долларов.

