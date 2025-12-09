Реклама

Зеленский рассказал о встрече с главами ЕК и НАТО

Зеленский назвал продуктивной встречу с Рютте, Коштой и фон дер Ляйен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выложил пост в свой Telegram-канал по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, главами Европейского совета и Европейской комиссии Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен.

В своем сообщении он назвал состоявшуюся 8 декабря встречу хорошей и продуктивной. «Подробно обсудили работу с американскими партнерами над шагами ради мира, гарантией безопасности и усилением нашей устойчивости. Коснулись также инициативы PURL и репарационного кредита», — поделился украинский лидер.

Он также отметил, что стороны скоординировали свои позиции по всем вопросам, и теперь работают согласованно и конструктивно. Зеленский также поблагодарил всех участников встречи.

Ранее стало известно, что в администрации США негативно относятся к визиту Зеленского в Лондон, считая эту поездку попыткой затянуть переговоры по урегулированию конфликта.

