Бывший СССР
15:21, 9 декабря 2025

Зеленский встретился с Папой

Зеленский встретился с Папой Римским Львом ХІV
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Francesco Fotia / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом ХІV. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украина чрезвычайно ценит всю поддержку Папы Римского Льва ХІV и Святого Престола — постоянную гуманитарную помощь, готовность расширить присутствие гуманитарных миссий», — написал Зеленский.

Он добавил, что проинформировал Льва о дипломатической работе с США, а также пригласил Папу совершить визит на Украину.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта.

