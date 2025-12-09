Зеленский встретился с Папой Римским Львом ХІV

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом ХІV. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украина чрезвычайно ценит всю поддержку Папы Римского Льва ХІV и Святого Престола — постоянную гуманитарную помощь, готовность расширить присутствие гуманитарных миссий», — написал Зеленский.

Он добавил, что проинформировал Льва о дипломатической работе с США, а также пригласил Папу совершить визит на Украину.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта.