Жители российского города попросили избавиться от «головы Шварценеггера»

Жители Мамонова попросили убрать «голову Шварценеггера»

Жители города Мамоново Калининградской области попросили убрать бюст герою Советского Союза Николаю Мамонову из-за сходства с американским актером Арнольдом Шварценеггером. Об этом пишет «Подъем».

Бюст был установлен на центральной площади в 70-х годах. С просьбой избавиться от скульптуры к главе региона Алексею Беспрозванных обратился директор городского музея Дмитрий Шилов. «Это позор, когда Герой Советского Союза изображен в таком виде. На местном сленге этот памятник называют "голова Шварценеггера"», — заявил он.

Беспрозванных предложил спросить мнение горожан. В администрации отметили, что памятником недовольны только некоторые жители, однако в ближайшее время будет запущен опрос.

Ранее жители Троицка в Челябинской области проголосовали против установки памятника под названием «Семья солдата СВО», назвав работу непрофессиональной.