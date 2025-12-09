Реклама

Экономика
21:15, 9 декабря 2025

Жители российского города попросили избавиться от «головы Шварценеггера»

Александра Качан (Редактор)

Кадр: фильм «Терминатор»

Жители города Мамоново Калининградской области попросили убрать бюст герою Советского Союза Николаю Мамонову из-за сходства с американским актером Арнольдом Шварценеггером. Об этом пишет «Подъем».

Бюст был установлен на центральной площади в 70-х годах. С просьбой избавиться от скульптуры к главе региона Алексею Беспрозванных обратился директор городского музея Дмитрий Шилов. «Это позор, когда Герой Советского Союза изображен в таком виде. На местном сленге этот памятник называют "голова Шварценеггера"», — заявил он.

Беспрозванных предложил спросить мнение горожан. В администрации отметили, что памятником недовольны только некоторые жители, однако в ближайшее время будет запущен опрос.

Ранее жители Троицка в Челябинской области проголосовали против установки памятника под названием «Семья солдата СВО», назвав работу непрофессиональной.

