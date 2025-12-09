10 декабря в России отмечают День создания службы связи МВД, а в мире — День прав человека. У православных — торжество в честь иконы «Знамение». «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 10 декабря 2025 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День создания службы связи МВД
Служба связи в системе МВД появилась 10 декабря 1949 года. В настоящее время ее сотрудники обеспечивают надежной связью органы внутренних дел, а также защищают радиочастотный диапазон от противоправных действий и борются с беспилотными летательными аппаратами. Помимо прочего, служба связи МВД активно участвует в развитии современных технических средств и информационно-коммуникационных технологий.
День марийской письменности
10 декабря 1775 года в книжных магазинах Санкт-Петербурга появилась книга «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка». С нее и началось развитие современной марийской письменности.
Сейчас на языках марийской группы говорят в Республике Марий Эл, Башкортостане, Татарстане, Кировской, Свердловской, Нижегородской областях, Пермском крае и некоторых других регионах РФ. Общее число говорящих — почти 500 тысяч человек.
Праздники в мире
День прав человека
Памятный день приурочен к годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека. В этом документе закреплены неотъемлемые права, которыми обладает каждый человек вне зависимости от расы и национальности, религии, пола, языка, политических или иных убеждений.
Кстати, Декларацию прав человека переводят чаще, чем любой другой документ в мире, ее текст существует на 577 языках.
День подвешенного кофе
Традиция «подвешивать» кофе зародилась в рабочих кафе Неаполя. Посетители могли заплатить за две чашки эспрессо или капучино, выпивая всего одну. Вторую порцию подавали нуждающемуся бесплатно.
Сейчас Подвешенный кофе считается символом общественной солидарности, с недавнего времени праздник в честь этой доброй традиции приурочен ко Дню прав человека.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 декабря
- День основания Χaнты-Мансийского автономного округа;
- Международный день прав животных;
- День церемонии вручения Нобелевской премии.
Какой церковный праздник 10 декабря
Праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение»
В 1170 году соединенные силы Владимирского, Смоленского, Рязанского, Муромского, Полоцкого, Переяславского и Ростовского князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Два дня и две ночи напуганные горожане молились Богу о том, чтобы враги отступили. На третью ночь архиепископ Новгородский Илия услышал голос, который велел ему взять из храма икону Богородицы и вознести ее на городскую стену.
Новогородцы организовали крестный ход и понесли образ. В это время на них полетели тучи вражеских стрел, одна из которых попала в икону. Тогда, согласно преданию, из глаз Девы Марии полились слезы, и ее образ повернулся ликом к городу. После такого Божественного знамения нападавшие испытали неизъяснимый ужас и стали побивать друг друга. Новгородцы же, не теряя времени, устремились в бой и победили.
Какие еще церковные праздники отмечают 10 декабря
- День памяти великомученика Иакова Персянина;
- День памяти преподобного Палладия Александрийского;
- День памяти святителя Иакова, епископа Ростовского;
- День памяти преподобного Романа Антиохийского.
Приметы на 10 декабря
10 декабря по народному календарю — Романов день. На Руси в это время ходили в лес за сброшенными лосиными рогами. Согласно поверьям, такой трофей может стать оберегом от врагов и принести в дом удачу. А если потереть рога рукой, исполнится самое заветное желание.
- Звезды блестят ярко — к заморозкам;
- Дым из трубы идет столбом — также к морозу;
- Багряный рассвет предвещает ветреную погоду;
- Коровы фыркают — предчувствуют похолодание.
Кто родился 10 декабря
Брайан Молко (53 года)
Шотландско-американский музыкант и автор песен, наиболее известен как лидер британской группы Placebo. Вместе с коллективом Молко прославился на рубеже 90-х и 00-х. Сейчас артист ведет закрытый образ жизни и старается держаться подальше от прессы.
Майкл Кларк Дункан (1957-2012)
Американский актер прославился благодаря роли Джона Коффи в фильме «Зеленая миля». В числе других популярных проектов с его участием — фильмы «Девять ярдов», «Город грехов», «Армагеддон», сериалы «Искатель», «Чак», «Два с половиной человека» и другие.
Кто еще родился 10 декабря
- Михаил Румянцев (1901-1983) — советский клоун, известный под псевдонимом «Карандаш»;
- Анатолий Тарасов (1918-1995) — советский хоккейный и футбольный тренер;
- Кеннет Брана (65 лет) — британский актер.