10 декабря в России отмечают День создания службы связи МВД, а в мире — День прав человека. У православных — торжество в честь иконы «Знамение». «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 10 декабря 2025 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День создания службы связи МВД

Служба связи в системе МВД появилась 10 декабря 1949 года. В настоящее время ее сотрудники обеспечивают надежной связью органы внутренних дел, а также защищают радиочастотный диапазон от противоправных действий и борются с беспилотными летательными аппаратами. Помимо прочего, служба связи МВД активно участвует в развитии современных технических средств и информационно-коммуникационных технологий.

День марийской письменности

Фото: IPheelings media / Shutterstock / Fotodom

10 декабря 1775 года в книжных магазинах Санкт-Петербурга появилась книга «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка». С нее и началось развитие современной марийской письменности.

Сейчас на языках марийской группы говорят в Рес­пуб­ли­ке Ма­рий Эл, Баш­кортостане, Та­та­рстане, Ки­ров­ской, Сверд­лов­ской, Ни­же­го­род­ской об­лас­тях, Перм­ском крае и не­ко­то­рых других ре­гио­нах РФ. Об­щее чис­ло го­во­ря­щих — почти 500 тысяч человек.

Праздники в мире

День прав человека

Памятный день приурочен к годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека. В этом документе закреплены неотъемлемые права, которыми обладает каждый человек вне зависимости от расы и национальности, религии, пола, языка, политических или иных убеждений.

Кстати, Декларацию прав человека переводят чаще, чем любой другой документ в мире, ее текст существует на 577 языках.

Фото: SibRapid / Shutterstock / Fotodom

День подвешенного кофе

Традиция «подвешивать» кофе зародилась в рабочих кафе Неаполя. Посетители могли заплатить за две чашки эспрессо или капучино, выпивая всего одну. Вторую порцию подавали нуждающемуся бесплатно.

Сейчас Подвешенный кофе считается символом общественной солидарности, с недавнего времени праздник в честь этой доброй традиции приурочен ко Дню прав человека.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 декабря

День основания Χaнты-Мансийского автономного округа;

Международный день прав животных;

День церемонии вручения Нобелевской премии.

Какой церковный праздник 10 декабря

Праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение»

Фото: Public Domain / Wikipedia

В 1170 году соединенные силы Владимирского, Смоленского, Рязанского, Муромского, Полоцкого, Переяславского и Ростовского князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Два дня и две ночи напуганные горожане молились Богу о том, чтобы враги отступили. На третью ночь архиепископ Новгородский Илия услышал голос, который велел ему взять из храма икону Богородицы и вознести ее на городскую стену.

Новогородцы организовали крестный ход и понесли образ. В это время на них полетели тучи вражеских стрел, одна из которых попала в икону. Тогда, согласно преданию, из глаз Девы Марии полились слезы, и ее образ повернулся ликом к городу. После такого Божественного знамения нападавшие испытали неизъяснимый ужас и стали побивать друг друга. Новгородцы же, не теряя времени, устремились в бой и победили.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 декабря

День памяти великомученика Иакова Персянина;

День памяти преподобного Палладия Александрийского;

День памяти святителя Иакова, епископа Ростовского;

День памяти преподобного Романа Антиохийского.

Приметы на 10 декабря

10 декабря по народному календарю — Романов день. На Руси в это время ходили в лес за сброшенными лосиными рогами. Согласно поверьям, такой трофей может стать оберегом от врагов и принести в дом удачу. А если потереть рога рукой, исполнится самое заветное желание.

Звезды блестят ярко — к заморозкам;

Дым из трубы идет столбом — также к морозу;

Багряный рассвет предвещает ветреную погоду;

Коровы фыркают — предчувствуют похолодание.

Кто родился 10 декабря

Шотландско-американский музыкант и автор песен, наиболее известен как лидер британской группы Placebo. Вместе с коллективом Молко прославился на рубеже 90-х и 00-х. Сейчас артист ведет закрытый образ жизни и старается держаться подальше от прессы.

Майкл Кларк Дункан (1957-2012)

Майкл Кларк Дункан Фото: Allen Eyestone / Globallookpress.com

Американский актер прославился благодаря роли Джона Коффи в фильме «Зеленая миля». В числе других популярных проектов с его участием — фильмы «Девять ярдов», «Город грехов», «Армагеддон», сериалы «Искатель», «Чак», «Два с половиной человека» и другие.

Кто еще родился 10 декабря