Артемий Лебедев заявил о хамском поведении США

Артемий Лебедев заявил, что США много лет навязывали свою волю другим странам

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что США много лет навязывали свою волю другим странам. Мнением он поделился в обзоре новостей, выпуск доступен во «ВКонтакте».

«Американцы много-много лет вели себя абсолютно по-хамски, считали, что они могут говорить, как надо жить, что надо делать, такое государство-полицейский», — сказал блогер. Он добавил, что такая линия поведения Вашингтона не устраивала Москву, поскольку у нее «есть своя голова на плечах».

При этом, как считает Лебедев, Россия в отношениях с государствами-партнерами не навязывает свою культуру и не указывает им, как жить. По его мнению, взаимодействие Москвы с партнерами основано на взаимном уважении.

Ранее Лебедев назвал системной ошибкой россиян желание понравиться Западу. По его мнению, России не нужно прилагать дополнительных усилий для пиара в западных странах.