Автор книги «Шопоголик» умерла после борьбы с раком мозга

Писательница Софи Кинселла ушла из жизни в возрасте 55 лет после борьбы с раком

Писательница Софи Кинселла, автор бестселлера «Шопоголик», умерла в возрасте 55 лет. Об этом ее родственники сообщили в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сообщается, что Кинселла умерла мирно, в окружении родных.

«Не можем представить, какой была бы жизнь без ее сияния и любви к жизни. Она переносила болезнь с невероятной храбростью, Софи считала, что ей по-настоящему повезло с карьерой и близкими», — написали родственники писательницы.

В апреле 2024-го Софи рассказала о своей борьбе с раком мозга: врачи диагностировали ей глиобластому в 2022 году.

