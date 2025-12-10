Реклама

Культура
21:53, 10 декабря 2025Культура

Автор книги «Шопоголик» умерла после борьбы с раком мозга

Писательница Софи Кинселла ушла из жизни в возрасте 55 лет после борьбы с раком
Андрей Шеньшаков

Фото: Adam Butler / AP

Писательница Софи Кинселла, автор бестселлера «Шопоголик», умерла в возрасте 55 лет. Об этом ее родственники сообщили в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сообщается, что Кинселла умерла мирно, в окружении родных.

«Не можем представить, какой была бы жизнь без ее сияния и любви к жизни. Она переносила болезнь с невероятной храбростью, Софи считала, что ей по-настоящему повезло с карьерой и близкими», — написали родственники писательницы.

В апреле 2024-го Софи рассказала о своей борьбе с раком мозга: врачи диагностировали ей глиобластому в 2022 году.

Ранее стало известно, что на 86-м году жизни ушел из жизни знаменитый писатель-фантаст и основоположник славянского фэнтези Юрий Никитин.

