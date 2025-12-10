Автозавод Solaris остановил производство трех моделей

Mash: В России прекратили выпуск трех популярных моделей Solaris

Автомобильный завод Solaris объявил о временном прекращении выпуска трех моделей с механической коробкой передач. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о производстве кроссовера Solaris HC, седана Solaris KRS и хэтчбека KRX, которые являются аналогами Hyundai Creta и Kia Rio (включая Rio X). Поставки новых автомобилей данных модификаций в дилерские центры возобновятся не ранее апреля 2026 года. Такое решение было принято из-за проблем с поставками необходимых компонентов.

На этом фоне стоимость оставшихся на складах машин уже значительно выросла — ценник увеличился от 300 тысяч до полумиллиона рублей. В частности, седан Solaris KRS (аналог Kia Rio) в базовой комплектации Comfort с двигателем объемом 1,6 литра и механической шестиступенчатой трансмиссией теперь оценивается в 2,29 миллиона рублей, что на 330 тысяч дороже. До сих пор автомобиль стоил 1,96 миллиона рублей.

Две версии хэтчбека Solaris KRX (Rio X) также подорожали. Comfort сейчас стоит 2,29 миллиона рублей (на 330 тысяч дороже), а Luxe — 2,39 миллиона рублей (на 410 тысяч больше). Кроссоверы Solaris HC (Hyundai Creta) в комплектациях Prime и Classic предлагаются за 2,39 миллиона (рост на 411 тысяч) и 2,49 миллиона (рост на 491 тысячу) рублей соответственно.

Источник обратился за официальными комментариями к представителям автозавода Solaris. На предприятии в Санкт-Петербурге факт приостановки производства подтвердили, но проблему с поставкой запчастей не признали. Решение связано с планами по пересмотру структуры выпуска в пользу более дорогих и насыщенных комплектаций, стоимость которых осталась неизменной, подчеркнули там.

