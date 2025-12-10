Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:45, 10 декабря 2025Экономика

Автозавод Solaris остановил производство трех моделей

Mash: В России прекратили выпуск трех популярных моделей Solaris
Марина Аверкина

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Автомобильный завод Solaris объявил о временном прекращении выпуска трех моделей с механической коробкой передач. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о производстве кроссовера Solaris HC, седана Solaris KRS и хэтчбека KRX, которые являются аналогами Hyundai Creta и Kia Rio (включая Rio X). Поставки новых автомобилей данных модификаций в дилерские центры возобновятся не ранее апреля 2026 года. Такое решение было принято из-за проблем с поставками необходимых компонентов.

На этом фоне стоимость оставшихся на складах машин уже значительно выросла — ценник увеличился от 300 тысяч до полумиллиона рублей. В частности, седан Solaris KRS (аналог Kia Rio) в базовой комплектации Comfort с двигателем объемом 1,6 литра и механической шестиступенчатой трансмиссией теперь оценивается в 2,29 миллиона рублей, что на 330 тысяч дороже. До сих пор автомобиль стоил 1,96 миллиона рублей.

Две версии хэтчбека Solaris KRX (Rio X) также подорожали. Comfort сейчас стоит 2,29 миллиона рублей (на 330 тысяч дороже), а Luxe — 2,39 миллиона рублей (на 410 тысяч больше). Кроссоверы Solaris HC (Hyundai Creta) в комплектациях Prime и Classic предлагаются за 2,39 миллиона (рост на 411 тысяч) и 2,49 миллиона (рост на 491 тысячу) рублей соответственно.

Материалы по теме:
Как снять машину с учета в 2026 году? Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
Как снять машину с учета в 2026 году?Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
9 декабря 2025
Регистрация автомобиля в ГИБДД. Как поставить машину на учет в 2026 году: пошаговая инструкция
Регистрация автомобиля в ГИБДД.Как поставить машину на учет в 2026 году: пошаговая инструкция
8 декабря 2025
Правила техобслуживания автомобиля в 2026 году. Нужно ли проходить, сколько стоит и как не стать жертвой обмана
Правила техобслуживания автомобиля в 2026 году.Нужно ли проходить, сколько стоит и как не стать жертвой обмана
24 ноября 2025

Источник обратился за официальными комментариями к представителям автозавода Solaris. На предприятии в Санкт-Петербурге факт приостановки производства подтвердили, но проблему с поставкой запчастей не признали. Решение связано с планами по пересмотру структуры выпуска в пользу более дорогих и насыщенных комплектаций, стоимость которых осталась неизменной, подчеркнули там.

Ранее эксперт перечислил самые экономичные в обслуживании иномарки для ввоза в нашу страну. Среди них оказались две модели популярных южнокорейских брендов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это правда, но это не было зафиксировано». США согласились с требованием России, которое отрицали много лет. Что о нем известно?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    В Норвегии нашли плюс в допуске двух российских лыжников до Кубка мира

    Раскрыто послание Мелони к Зеленскому о «болезненных уступках»

    Автозавод Solaris остановил производство трех моделей

    Глава СВР Нарышкин впервые рассказал о своей службе в советской разведке

    Россиянки стали покупать кольца сами себе

    ИИ-кавер на песню «Расскажи, Снегурочка» заблокировали

    Перечислены укрепляющие суставы зимой продукты

    Стало известно о ходе боев за родину Махно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok