10:19, 10 декабря 2025Путешествия

Белоруссия продлила безвизовый въезд для европейцев на год

Белоруссия продлила безвизовый въезд для граждан 38 стран Европы на год
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Белоруссия на год продлила безвизовый въезд в страну для граждан 38 европейских стран — режим будет действовать до конца 2026-го. Об этом говорится на официальном сайте президента республики.

Уточняется, что условия безвиза остаются для европейцев прежними — срок пребывания не более 30 суток. Въехать в страну можно неограниченное количество раз, однако общее число дней пребывания там должно составлять не больше 90.

Безвиз был введен Белоруссией в апреле 2022 года для граждан Литвы и Латвии, а с июля 2022-го аналогичный режим начал действовать для граждан Польши. С 19 июля 2024 года он распространился и на Австрию, Андорру, Бельгию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Ватикан, Великобританию, Венгрию, Грецию, Данию, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Монако, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Румынию, Сан-Марино, Северную Македонию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Германию, Хорватию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.

Ранее Белоруссия вслед за Россией решила отменить визовый режим со страной Азии. 28 ноября власти Белоруссии и Мьянмы заключили соглашение о взаимной отмене виз.

