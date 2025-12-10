Реклама

16:02, 10 декабря 2025

Бывший офицер армии США высказался о создании «азиатского НАТО»

Крапивник: Никакого реального азиатского аналога НАТО пока не существует
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник высказался о желании США создать «азиатское НАТО». Своим мнением на этот счет он поделился с изданием «Царьград».

По словам эксперта, никакого реального аналога военно-политического блока пока не существует. Он добавил, что Вашингтон неоднократно пытался собрать свою коалицию в Индо-Тихоокеанском регионе, однако успеха не достиг.

Крапивник указал, что на данный момент самыми заметными игроками Соединенные Штаты считают Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию. При этом первая из вышеуказанных стран, заметил он, находится слишком далеко от КНР и не располагает по-настоящему значительными возможностями. Токио и Сеул же, продолжил мысль эксперт, скованы территориальными спорами, а также имеют сложные отношения с Пекином.

«Новая Зеландия — это вообще никакая не военная сила, это даже не анекдот. По-моему, Московская область и то больше военная сила, чем вся Новая Зеландия», — заявил экс-офицер армии США, подчеркнув, что сил для настоящей интеграции у этих государств нет.

Крапивник указал, что Вашингтон и дальше будет пытаться сдвинуть акценты в сторону Азии, несмотря на нерешенные задачи в Европе и Латинской Америке. Однако новая суперкоалиция останется лишь нереализованной идей американских аналитиков, заключил он.

Ранее профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков предположил, что США могут в ближайшие 15 лет сформировать азиатский аналог НАТО с участием Японии и Южной Кореи. Он подчеркнул, что такой альянс будет частично направлен против России и нести стратегическую угрозу.

