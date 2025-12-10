Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:34, 11 декабря 2025Наука и техника

Ученые нашли древнейшие в Европе следы костра

Ученые обнаружили древнейшие в Европе следы костра возрастом 400 тысяч лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Ученые обнаружили в английском графстве Суффолк самые древние в истории Европы следы костра. Об этом сообщила пресс-служба Британского музея.

Открытие было сделано во время проведения раскопок в одном из глиняных карьеров, расположенных в окрестностях деревни Барнэм. В ходе исследования ученые нашли множество артефактов человеческого происхождения, включая обломки орудий труда и фрагменты пирита. Почву рядом с артефактами изучили с помощью ИК-спектроскопов. Выяснилось, что этот участок стоянки неандертальцев подвергалась нагреву до 400-600 градусов Цельсия на протяжении четырех и более часов.

Специалисты уточнили, что огонь был разведен приблизительно 400 тысяч лет назад. Отмечается, что возраст предыдущей самой древней находки такого рода составлял всего 50 тысяч лет.

Ранее в пещере на Северном Кавказе археологи обнаружили уникальный артефакт — наконечник копья, изготовленный из кости примерно 80 тысяч лет назад. Как установили ученые, его создали неандертальцы, задолго до появления современного человека в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия — противник США». Конгресс проголосует за новый оборонный бюджет. Как он может изменить политику Трампа?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Над двумя российскими городами раздались взрывы

    Задержка самолетов началась в Москве из-за атаки ВСУ

    Трамп пригрозил еще одному президенту

    Трамп рассказал о тратах США на Украину

    Ученые нашли древнейшие в Европе следы костра

    На месте предполагаемого места хранения разбившегося НЛО разразился пожар

    Аэропорт Шереметьево перестал принимать самолеты

    Трамп обратился к Зеленскому с призывом на фоне конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok