Ученые нашли древнейшие в Европе следы костра

Ученые обнаружили древнейшие в Европе следы костра возрастом 400 тысяч лет

Ученые обнаружили в английском графстве Суффолк самые древние в истории Европы следы костра. Об этом сообщила пресс-служба Британского музея.

Открытие было сделано во время проведения раскопок в одном из глиняных карьеров, расположенных в окрестностях деревни Барнэм. В ходе исследования ученые нашли множество артефактов человеческого происхождения, включая обломки орудий труда и фрагменты пирита. Почву рядом с артефактами изучили с помощью ИК-спектроскопов. Выяснилось, что этот участок стоянки неандертальцев подвергалась нагреву до 400-600 градусов Цельсия на протяжении четырех и более часов.

Специалисты уточнили, что огонь был разведен приблизительно 400 тысяч лет назад. Отмечается, что возраст предыдущей самой древней находки такого рода составлял всего 50 тысяч лет.

Ранее в пещере на Северном Кавказе археологи обнаружили уникальный артефакт — наконечник копья, изготовленный из кости примерно 80 тысяч лет назад. Как установили ученые, его создали неандертальцы, задолго до появления современного человека в Европе.