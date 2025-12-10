Девушка отказалась изменить деталь в своем внешнем виде и рассорилась с друзьями

Пользовательница Reddit с ником Adventurous-Pea-337 рассказала о том, как поссорилась с друзьями в преддверии их свадьбы из-за одной своей привычки. По словам девушки, она уже несколько лет не бреет подмышки.

«Мне гораздо больше нравится, когда они не выбриты. Я обильно потею, а волосы не позволяют подмышкам превратиться в болото. Кроме того, у меня крайне чувствительная кожа, из-за чего после бритья у меня появляются ужасные высыпания и раздражение. Я осознаю, что мое решение противоречит общественным и гендерным нормам и даже может расцениваться как политическое заявление», — объяснила 26-летняя девушка.

Ее друзья решили пожениться следующим летом в Мексике, где будет достаточно жарко, из-за чего автору придется выбрать одежду, открывающую ее подмышки. Жених и невеста в связи с этим попросили девушку удалить волосы ради этого мероприятия, поскольку другие гости могут испытать дискомфорт.

«Они предположили, что я бреюсь в особых случаях — когда нужно "выглядеть презентабельно". Я ответила, что всегда выгляжу презентабельно на торжественных мероприятиях, и что бритье подмышек тут ни при чем. Теперь они обвиняют меня в попытке отвлечь внимание от их свадьбы политическим заявлением. Я сказала им, что не делаю этого, на что получила ответ: "Как скажешь". Они пока не вычеркнули меня из списка гостей, так что я планирую пойти и не бриться при этом», — заключила девушка.

