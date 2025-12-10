Реклама

21:06, 10 декабря 2025Силовые структуры

Двое камерунцев получили сроки за бизнес в России

В Краснодаре осудили двух иностранцев за мошенничество с орехами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Freepik

В Краснодаре осудили двух иностранцев за мошенничество с орехами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как установил суд, двое граждан Камеруна Олок Жана Сильвена и Нангу Нгуну Кристиана Семпилса предложили своему знакомому из Краснодарского края заняться бизнесом по закупке ореха кешью. При этом расчеты за товар можно было осуществлять только наличными и на территории Вьетнама.

Мужчина согласился и вложил в дело почти 84 тысячи долларов. Его товарищи еще попросили пострадавшего запаковать деньги в фольгу и обработать специальным раствором, это требовалось для незаметного провоза средств в ручной клади.

В какой-то момент он решил проверить сверток и обнаружил подмену денег на бумагу, после чего обратился в правоохранительные органы. Через некоторое время несостоявшиеся коллеги снова появились и попросили еще 120 тысяч долларов. Их новая встреча уже проходила под контролем сотрудников полиции, в результате злоумышленники были задержаны.

В суде один из обвиняемых признал вину, а второй не сознался в содеянном.

Суд приговорил их к срокам от трех до 5,5 лет лишения свободы, а также взыскал в пользу пострадавшего восемь миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что похищавшие россиян члены ОПГ предстанут перед судом.

