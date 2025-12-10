Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:56, 10 декабря 2025Культура

Джонни Депп сыграет в экранизации русской классики

Джонни Депп сыграет в первой голливудской экранизации «Мастера и Маргариты»
Андрей Шеньшаков

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Голливудский актер Джонни Депп сыграет в первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, звезда «Пиратов Карибского моря» сыграет одну из главных ролей в будущем проекте. Режиссер на данный момент не назначен. Также Депп выступит продюсером фильма, съемки которого начнутся в 2026 году.

В октябре стало известно, что Джонни Депп впервые после скандального развода и суда с Эмбер Херд получил крупную роль в голливудской экранизации легендарного произведения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио попытался настроить Трампа против Путина

    Раскрыты зарплаты российских сварщиков

    Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков о краже платья

    При пожаре на рынке в Петербурге пострадали люди

    В России модернизировали боевого робота «Курьер»

    Артемий Лебедев заявил о хамском поведении США

    В посте бесследно пропавшей в тайге Усольцевой нашли подсказку

    Россиянин скрывался почти 30 лет после расправы над должником

    Пропавшая в Турции с 10-летним сыном россиянка объяснила свой отъезд

    В Подмосковье девушка подселила к себе корову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok