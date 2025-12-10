Джонни Депп сыграет в экранизации русской классики

Джонни Депп сыграет в первой голливудской экранизации «Мастера и Маргариты»

Голливудский актер Джонни Депп сыграет в первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, звезда «Пиратов Карибского моря» сыграет одну из главных ролей в будущем проекте. Режиссер на данный момент не назначен. Также Депп выступит продюсером фильма, съемки которого начнутся в 2026 году.

В октябре стало известно, что Джонни Депп впервые после скандального развода и суда с Эмбер Херд получил крупную роль в голливудской экранизации легендарного произведения.