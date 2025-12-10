Реклама

Экс-советник Байдена назвал условие для поражения Украины

Салливан: Если США бросят Украину под автобус, то для нее все станет сложнее
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Исход конфликта на Украине напрямую зависит от позиции Вашингтона в отношении поддержки Киева. Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Джо Байдена Джейк Салливан, передает Politico.

«Если Соединенные Штаты бросят Украину под автобус и фактически встанут на сторону России, тогда, конечно, для Украины все станет гораздо сложнее», — сказал он.

Также Салливан усомнился в заявлениях нынешнего президента США Дональда Трампа о доминировании России на поле боя. По мнению экс-советника, Москва якобы до сих пор не достигла своих стратегических целей в рамках конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что целью специальной военной операции на Украине является не победа как таковая, а защита национальных интересов и интересов русскоязычного населения, проживающего на территории страны.

