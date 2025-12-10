Реклама

17:12, 10 декабря 2025

Европу уличили в отсутствии стратегии по окончанию конфликта на Украине

NYT: У Европы нет собственной стратегии по окончанию конфликта на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

У Европы нет собственной стратегии по окончанию конфликта на Украине. В этом Евросоюз (ЕС) уличил обозреватель New York Times (NYT) Стивен Эрлангер.

«Как бы европейцы ни клялись поддерживать Украину, у них нет собственной стратегии того, как окончить конфликт», — говорится в материале. Отмечается, что ЕС приходится полагаться на то, что США будет оказывать на Россию экономическое давление, однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп к этому не расположен.

Евросоюз находится в затруднительном положении, добавил Эрлангер. По его словам, помимо того, что ЕС оказался зажат между Россией и США на фоне конфликта на Украине, европейские страны сталкиваются с дефицитом бюджетов и действиями ультраправых партий.

Ранее агентство Bloomberg заявило о единстве интересов США и России в одном вопросе. В издании сочли, что обе страны хотели бы превратить Европейский союз в группу, где нет единства.

