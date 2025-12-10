Реклама

15:42, 10 декабря 2025Интернет и СМИ

Стало известно о совпадении интересов России и США в одном вопросе

Bloomberg: Россия и США хотели бы превратить ЕС в разрозненную группу стран
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

Интересы России и США совпали в одном вопросе — обе страны хотели бы превратить Европейский союз (ЕС) в группу, где нет единства. Об этом стало известно Bloomberg.

«[Авторы стратегии США], в отличие от своих предшественников, считают, что американские интересы совпадают с российскими, когда речь заходит о ЕС. Для них лучше, чтобы он стал разрозненной группой малых и средних государств, которые можно будет использовать для экономической выгоды, чем экономическим соперником», — говорится в материале.

Ранее газета Financial Times, комментируя новую американскую стратегию, выразила мнение, что США могут в будущем выйти из НАТО. Также издание допустило сближение Вашингтона с Москвой.

Новая стратегия безопасности США была размещена на сайте Белого дома, на это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру» в начале декабря. В документе, в частности, указано, что Вашингтон рассчитывает на нормализацию отношений с Москвой. Также в нем Белый дом обвинил Европу в нежелании урегулировать конфликт на Украине.

