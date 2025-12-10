Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:45, 10 декабря 2025Экономика

Газ в Европе рекордно подешевел

Газ на лондонской бирже ICE подешевел до минимума с мая 2024 года
Вячеслав Агапов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Биржевые цены на газ в Европе опустились до минимума с весны прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

С открытия площадки в среду январские фьючерсы на голубое топливо по индексу хаба TTF в Нидерландах подешевели более чем на два процента. Стоимость опустилась до 323,1 доллара (минус 2,3 процента) за тысячу кубометров, минимального уровня с мая 2024 года. В ходе торгов стоимость газа падала до 319,5 доллара (минус 3,4 процента).

Средняя за год стоимость фьючерсов контрактов на торговой площадке составила 386,5 доллара, на 16,3 процента ниже, чем годом ранее. По данным аналитиков, на изменение цен оказывают влияние превышающая прогнозы температура воздуха, что снижает расход топлива, а также опасения по поводу быстрого исчерпания запасов.

С января по ноябрь 2025 года экспорт российского СПГ сократился на два процента, до 28,4 миллиона тонн. Поставки в Европу упали на 16 процентов, до 12,3 миллиона тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии заявили о готовности Украины отказаться от Донбасса при одном условии. Что Киев потребует взамен?

    В США заявили о переломе в переговорах после одного события

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Имущество Google во Франции арестовали по требованию российской «дочки»

    В США предупредили о расколе в ЕС из-за Украины

    Опровергнут популярный миф о количестве часов сна

    Двое камерунцев получили сроки за бизнес в России

    Президент Эстонии внезапно повзрослел и перестал слушаться глупцов

    Названа самая смешная фотография дикой природы 2025 года

    Москвичам назвали срок нового снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok