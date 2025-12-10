Реклама

Россия
14:36, 10 декабря 2025

Глава Минюста порассуждал о сравнении декабристов с иноагентами

Глава Минюста Чуйченко отверг сравнение декабристов с иноагентами
Никита Абрамов
Никита Абрамов
Карл Иванович Кольман. «Санкт-Петербург. Сенатская площадь 14 декабря 1825 года»

Карл Иванович Кольман. «Санкт-Петербург. Сенатская площадь 14 декабря 1825 года». Фото: М. Филимонов / РИА Новости

Сравнивать участников декабрьского восстания 1825 года на Сенатской площади с иноагентами неправильно. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас часто по аналогии пытаются приравнять декабристов к иноагентам. Так вот, не были они иноагентами и не были они и агентами иностранного влияния, они были субъектами иностранного влияния», — пояснил он.

По его словам, глава Южного общества декабристов Павел Пестель и лидер Северного общества Никита Муравьев придерживались североамериканского опыта, ставя за образец Конституцию Соединенных Штатов Америки.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об иноагентах могут ужесточать и дальше, а также вспомнил СССР. Он заявил, что парламент будет вынужден и дальше ужесточать закон, если иноагенты не поймут, что заниматься разрушением страны нельзя.

