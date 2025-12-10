Глава российской разведки рассказал о возможностях прослушки

Глава СВР Нарышкин назвал деликатной тему прослушки представителей других стран

Российские спецслужбы действуют в рамках своих полномочий, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя возможность прослушки представителей других стран Telegram-каналу «Юнашев Live».

На кадрах глава российской разведки, отвечая на вопрос «мы их прослушиваем? украинцев, американцев...», говорит, что каждое российское ведомство, в том числе и специальные службы действуют в рамках тех полномочий, которые им предусмотрены нормативно-правовыми актами и в целом законодательством Российской Федерации. «А в целом тема, которой вы коснулись, достаточно деликатная», — добавил он.

Нарышкин при этом не стал отвечать на вопрос о возможности прослушки представителей российской власти.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о том, что украинские спецслужбы якобы прослушивают российских чиновников в Кремле.

Также он не стал делиться подробностями переговоров по прекращению боевых действий, опасаясь их провала.