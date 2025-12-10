Глава СВР Нарышкин впервые рассказал о своей службе в советской разведке

Глава СВР Нарышкин рассказал о своем задании в Брюсселе в 80-х годах

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин впервые рассказал о своей службе в советской разведке в 1980 годах. Об этом он написал в статье для журнала «Разведчик».

По словам главы СВР, в 80-х годах он служил в резидентуре в Брюсселе и получил задание собрать информацию о научных исследованиях в области СПИДа. США и их союзники пытались ввести в заблуждение международное медицинское сообщество, намекая, что в СССР ведутся бактериологические разработки.

Руководство страны поручило сотрудникам научно-технической разведки обеспечить получение информации об основных мировых исследованиях в данной области. Нарышкин рассказал, что были добыты методики и препараты для диагностики СПИДа, что позволило СССР начать борьбу с этим заболеванием.