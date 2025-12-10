Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:44, 10 декабря 2025Силовые структуры

Глава СВР Нарышкин впервые рассказал о своей службе в советской разведке

Глава СВР Нарышкин рассказал о своем задании в Брюсселе в 80-х годах
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин впервые рассказал о своей службе в советской разведке в 1980 годах. Об этом он написал в статье для журнала «Разведчик».

По словам главы СВР, в 80-х годах он служил в резидентуре в Брюсселе и получил задание собрать информацию о научных исследованиях в области СПИДа. США и их союзники пытались ввести в заблуждение международное медицинское сообщество, намекая, что в СССР ведутся бактериологические разработки.

Руководство страны поручило сотрудникам научно-технической разведки обеспечить получение информации об основных мировых исследованиях в данной области. Нарышкин рассказал, что были добыты методики и препараты для диагностики СПИДа, что позволило СССР начать борьбу с этим заболеванием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это правда, но это не было зафиксировано». США согласились с требованием России, которое отрицали много лет. Что о нем известно?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    В Норвегии нашли плюс в допуске двух российских лыжников до Кубка мира

    Раскрыто послание Мелони к Зеленскому о «болезненных уступках»

    Автозавод Solaris остановил производство трех моделей

    Глава СВР Нарышкин впервые рассказал о своей службе в советской разведке

    Россиянки стали покупать кольца сами себе

    ИИ-кавер на песню «Расскажи, Снегурочка» заблокировали

    Перечислены укрепляющие суставы зимой продукты

    Стало известно о ходе боев за родину Махно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok