Зима 2025 года обернулась для Украины большим количеством серьезных вызовов. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, его слова приводит «Обозреватель».
«Враг наращивает интенсивность наступательных действий, и наш ответ должен быть максимально действенным», — сказал Сырский. Он добавил, что в зоне боевых действий сейчас главную роль играют беспилотники, так что Украина пытается уделить этому направлению больше внимания.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заподозрил Сырского в употреблении психотропов.