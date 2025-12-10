Сырский: Вызовы для Украины этой зимой стали одними из самых серьезных за СВО

Зима 2025 года обернулась для Украины большим количеством серьезных вызовов. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, его слова приводит «Обозреватель».

«Враг наращивает интенсивность наступательных действий, и наш ответ должен быть максимально действенным», — сказал Сырский. Он добавил, что в зоне боевых действий сейчас главную роль играют беспилотники, так что Украина пытается уделить этому направлению больше внимания.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заподозрил Сырского в употреблении психотропов.