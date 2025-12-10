Главная елка Петербурга прибыла на Дворцовую площадь

Главная новогодняя елка Санкт-Петербурга прибыла на Дворцовую площадь

Главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга срубили и отправили на Дворцовую площадь. Она прибыла в Северную столицу в ночь на 10 декабря, пишет «Комсомольская правда».

Дерево срубили в Копорском лесничестве Ленобласти. Его возраст составляет более сотни лет, высота — около 30 метров, а вес — свыше 10 тонн. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, для транспортировки елку уложили на специальный трал, надежно зафиксировали и накрыли защитным тентов.

«Транспортировка такой ели считается сложной операцией из-за ее размеров и веса, поэтому к маршруту и креплению подошли с особым вниманием», — отметил он. Глава города добавил, что дерево украсят в ретро-стиле: в ветвях появятся флажки, серпантин и классические игрушки.

Монтаж ели на Дворцовой площади начнется в ближайшее время. «После установки специалисты приступят к украшению, чтобы к началу декабря дерево было полностью готово к праздникам. Торжественное зажжение огней запланировано на 20 декабря», — рассказал Беглов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье срубили главную новогоднюю елку России.