09:21, 10 декабря 2025Мир

Готовность Зеленского провести выборы на Украине объяснили

Мема: Зеленский согласился на выборы после того, как избавился от оппозиции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский согласился провести выборы на Украине после того, как избавился от оппозиции. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Уточняется, что Зеленский выразил готовность провести выборы в стране, после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас самое время для украинцев выбрать нового главу государства.

«Конечно, после того, как он запретил все оппозиционные политические партии и арестовал политиков», — сказал финский политик.

Ранее Мема заявил, что Западу следует поддерживать мирные усилия США. Он призвал всех слушаться «папочку Трампа».

