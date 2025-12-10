Французский бренд Hermes представил пластыри для заклеивания камеры ноутбука

Французский дом моды Hermes начал продавать пластыри для заклеивания камеры ноутбука. Соответствующий товар появился на сайте люксового бренда.

В серии аксессуаров Band-Aid представлен набор из трех пластырей, которые выполнены из кожи овчины. При этом отмечается, что их цвет станет для покупателя сюрпризом. Стоимость такого набора составляет 145 фунтов стерлингов (14,8 тысячи рублей).

Согласно информации на сайте, пластыри можно использовать не только для заклеивания веб-камеры. Они также подойдут для кастомизации одежды и обуви, украшения интерьера и маскировки дефектов, например, на сумке.

Ранее сообщалось, что итальянский модный бренд Moschino предложил к покупке сумку в виде спагетти за 250 тысяч рублей.