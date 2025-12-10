Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:18, 10 декабря 2025Ценности

Hermes начал продавать пластыри для заклеивания камеры ноутбука

Французский бренд Hermes представил пластыри для заклеивания камеры ноутбука
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Hermès

Французский дом моды Hermes начал продавать пластыри для заклеивания камеры ноутбука. Соответствующий товар появился на сайте люксового бренда.

В серии аксессуаров Band-Aid представлен набор из трех пластырей, которые выполнены из кожи овчины. При этом отмечается, что их цвет станет для покупателя сюрпризом. Стоимость такого набора составляет 145 фунтов стерлингов (14,8 тысячи рублей).

Согласно информации на сайте, пластыри можно использовать не только для заклеивания веб-камеры. Они также подойдут для кастомизации одежды и обуви, украшения интерьера и маскировки дефектов, например, на сумке.

Ранее сообщалось, что итальянский модный бренд Moschino предложил к покупке сумку в виде спагетти за 250 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио попытался настроить Трампа против Путина

    Раскрыты зарплаты российских сварщиков

    Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков о краже платья

    При пожаре на рынке в Петербурге пострадали люди

    В России модернизировали боевого робота «Курьер»

    Артемий Лебедев заявил о хамском поведении США

    В посте бесследно пропавшей в тайге Усольцевой нашли подсказку

    Россиянин скрывался почти 30 лет после расправы над должником

    Пропавшая в Турции с 10-летним сыном россиянка объяснила свой отъезд

    В Подмосковье девушка подселила к себе корову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok