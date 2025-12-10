Реклама

20:45, 10 декабря 2025

Ксения Собчак объяснила свое похудение

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что похудела на семь килограммов
Екатерина Ештокина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала о похудении. Соответствующей информацией она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость призналась, что сбросила вес. «Где-то килограммов на семь на данный момент [похудела]. Худеем мы всю жизнь, я тоже еще в процессе», — объяснила она причину похудения.

В ноябре Ксения Собчак показала завтрак во время похудения. Знаменитость продемонстрировала накрытый стол, на котором оказались три вареных яйца в скорлупе, зелень в салатнике и смузи в стакане. При этом она отмечала, что пытается снизить вес.

