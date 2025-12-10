Глава «АвтоВАЗа» назвал китайские автомобили слишком дешевыми

Глава «АвтоВАЗа» Соколов рассказал о перешедшем все границы китайском демпинге

Демпинг китайских автопроизводителей на российском рынке «перешел все мыслимые границы» в 2025 году, потому что скидки доходили до миллиона рублей. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Он подчеркнул, что даже в такой ситуации автомобили Lada продаются дешевле, чем импорт из КНР, хотя российский завод имеет меньшую поддержку со стороны государства и более сложные условия по кредитованию.

По словам топ-менеджера, процентная ставка регулятора в Китае находится в районе трех процентов, а кроме того, в стране действуют программы поддержки экспорта. Что касается «АвтоВАЗа», то Соколов подчеркнул, что индивидуальной помощи от государства компания не получает. Субсидирование процентной ставки по кредиту топ-менеджер предпочел бы считать мерой, направленной на определенные группы населения.

Глава крупнейшего российского производителя легковых автомобилей был одним из главных лоббистов существенного повышения утилизационного сбора, которое началось осенью прошлого года. Он подчеркивал, что без этой меры отечественная продукция проиграет конкуренцию автомобилям китайского производства.

Также Соколов неоднократно выражал поддержку идее локализации автомобилей такси, которая в итоге оформилась в виде закона. При этом он не видит угрозы роста стоимости услуги, поскольку машины Lada «дешевле любых китайских аналогов как по цене, так и по стоимости эксплуатации».