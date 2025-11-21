На «АвтоВАЗе» не увидели перспектив роста цен на такси из-за закона о локализации

Соколов заявил, что причин для подорожания такси из-за правил локализации нет

Причин для подорожания такси из-за вступающего в 2026 году закона о локализации сейчас нет, следует из комментария главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, который приводит ТАСС.

«Мы не разделяем опасений о подорожании перевозок, так как автомобили "АвтоВАЗа" дешевле любых китайских аналогов как по цене, так и по стоимости эксплуатации», — сказал топ-менеджер, напомнив, что для таксопарков автозавод подготовил бюджетную модификацию Lada Aura.

Также Соколов подчеркнул, что, согласно вступающим в силу с 1 марта изменениям законодательства, лицензированные до 2026 года машины можно будет использовать в такси еще несколько лет. «Закон сначала должен заработать, а потом мы посчитаем экономику таксомоторных перевозок, поймем, где "порылась собака", и тогда уже будем принимать конкретные решения, если они будут необходимы», — цитирует его агентство.

Ранее Минпромторг опубликовал список из допущенных к работе в такси более 20 моделей шести российских брендов, в котором, в частности оказались семь моделей Lada (Granta, Iskra и Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel). Представители концерна также заявляли, что «АвтоВАЗ» готов для насыщения рынка такси увеличить производственный план на 2026 год вплоть до дополнительных 100-200 тысяч авто.