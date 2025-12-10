Лавров: Трамп не только не отменяет санкции против России, но и расширяет их

Президент США Дональд Трамп, осудивший своего предшественника Джо Байдена за подрыв веры в доллар у стран БРИКС, сам не только не отменяет санкции против России, но и расширяет их. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров напомнил, что американский лидер обвинил Байдена в том, что тот своей санкционной политикой «подорвал веру в доллар» и подтолкнул страны БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ. Глава МИД отметил, что этот процесс наблюдается не только среди государств объединения.

«И виноват в этом, конечно же, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер США не только не спешит отменить, но и наращивает», — подчеркнул Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно про якобы намерение стран БРИКС выйти из объединения, о котором заявил Трамп.