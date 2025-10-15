Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 15 октября 2025Мир

В Кремле ответили на слова Трампа о выходе стран из БРИКС

Песков: В Кремле ничего не знают про намерение стран БРИКС выйти из объединения
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетПошлины США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Кремле ничего не знают про намерение стран БРИКС выйти из объединения из-за пошлин США. Так на слова американского президента Дональда Трампа ответил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Что касается того, что все страны намерены выйти, я, честно говоря, такой информацией не располагаю», — заявил он.

Песков отметил, что БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран, а страны разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов государств объединения.

Ранее Трамп заявил о массовом выходе стран из БРИКС из-за его угроз ввести пошлины на всю продукцию из этих государств. По мнению американского лидера, БРИКС был создан с целью бросить вызов доминированию доллара, однако теперь об этой организации «даже не говорят».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась исполнять требование ЕСПЧ о выплатах Грузии. От Москвы требуют 253 миллиона евро за пятидневную войну

    В МИД рассказали о судьбе задержанных в Азербайджане россиянах

    Стало известно о прорыве обороны ВСУ на покровском направлении

    Украина потеряла один из важных элементов системы ПВО

    ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости