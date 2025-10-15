В Кремле ответили на слова Трампа о выходе стран из БРИКС

Песков: В Кремле ничего не знают про намерение стран БРИКС выйти из объединения

В Кремле ничего не знают про намерение стран БРИКС выйти из объединения из-за пошлин США. Так на слова американского президента Дональда Трампа ответил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Что касается того, что все страны намерены выйти, я, честно говоря, такой информацией не располагаю», — заявил он.

Песков отметил, что БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран, а страны разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов государств объединения.

Ранее Трамп заявил о массовом выходе стран из БРИКС из-за его угроз ввести пошлины на всю продукцию из этих государств. По мнению американского лидера, БРИКС был создан с целью бросить вызов доминированию доллара, однако теперь об этой организации «даже не говорят».