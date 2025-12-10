Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:53, 10 декабря 2025Ценности

Лисовец описал свой наряд на Новый год словами «трусы рублей за 500»

Стилист Владислав Лисовец решил отметить Новый год в красном нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский стилист Владислав Лисовец описал свой наряд на Новый год словами «трусы рублей за 500». На данную тему он высказался на шоу «Дерзкая готовка» с ведущей Ляйсан Утяшевой, доступном на YouTube.

Эксперт ответил на вопрос, в чем предпочтительно отмечать этот праздник. Так, он посоветовал включить в образ детали красного, оранжевого и желтого цветов.

При этом Лисовец решил, что выберет для торжества красный костюм, который уже есть у него в гардеробе, а также приобретет нижнее белье в тон. «Я бы заказал себе красные трусы рублей за 500. (...) Может, даже в клеточку они будут. Я буду в красном костюме, и будут трусы на всякий случай», — отметил гость передачи.

Ранее в декабре создательница и главный дизайнер бренда женской одежды Polina Repik Полина Репик назвала россиянкам способы подобрать идеальное платье для новогодней ночи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек

    Последствия обрушения помощи Украине оценили

    Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

    Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

    Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

    В Петербурге загорелся рынок

    Назван наименее опасный для природы вид шуб

    Звезда КВН рассказала о слезах из-за называющих ее «жирной мразью» зрителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok