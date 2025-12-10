Стилист Владислав Лисовец решил отметить Новый год в красном нижнем белье

Российский стилист Владислав Лисовец описал свой наряд на Новый год словами «трусы рублей за 500». На данную тему он высказался на шоу «Дерзкая готовка» с ведущей Ляйсан Утяшевой, доступном на YouTube.

Эксперт ответил на вопрос, в чем предпочтительно отмечать этот праздник. Так, он посоветовал включить в образ детали красного, оранжевого и желтого цветов.

При этом Лисовец решил, что выберет для торжества красный костюм, который уже есть у него в гардеробе, а также приобретет нижнее белье в тон. «Я бы заказал себе красные трусы рублей за 500. (...) Может, даже в клеточку они будут. Я буду в красном костюме, и будут трусы на всякий случай», — отметил гость передачи.

