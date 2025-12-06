Россиянкам назвали способы подобрать идеальное платье для новогодней ночи

Дизайнер Репик: Выбор платья для Нового года определяется местом его встречи

Создательница и главный дизайнер бренда женской одежды Polina Repik Полина Репик назвала россиянкам способы подобрать идеальное платье для новогодней ночи. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, выбор наряда для Нового года определяется местом его встречи. Так, Репик объяснила, что для ужина в кругу близких подойдут сдержанные платья длины миди из тканей с блестящим отливом — бархата, жаккарда, парчи или атласа. Наиболее выгодно эти материалы смотрятся в благородных глубоких оттенках: винном, изумрудном или темно-синем. Также хорошим выбором станут модели с деликатной ручной вышивкой или пайетками в моно-тонах.

Для шумной вечеринки, напротив, актуальными станут мини-платья с декором из страз, с глубоким вырезом на спине или вновь ставшие трендовыми бандажные. «Не бойтесь ярких цветов: алый, бирюзовый, фуксия, ультрамарин», — подчеркнула специалист.

В то же время при выборе платья для делового банкета лучше присмотреться к классическим силуэтам. Платье-футляр или платье-русалка в длине миди или макси прекрасно впишется в официальную обстановку мероприятия, считает дизайнер.

Кроме того, Репик посоветовала читательницам обратить внимание на аксессуары и обувь. «Выбор также строится на принципе баланса — яркие оттенки и фактуры следует оттенить лаконичными лодочками на шпильке базовых оттенков, минималистичными ювелирными украшениями и аккуратным клатчем. Сдержанным силуэтам с минимумом декора, напротив, можно придать шика с помощью акцентных металлизированных босоножек и массивных украшений», — заключила собеседница издания.

