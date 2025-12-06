Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:35, 6 декабря 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянкам назвали способы подобрать идеальное платье для новогодней ночи

Дизайнер Репик: Выбор платья для Нового года определяется местом его встречи
Мария Винар

Фото: HTeam / Shutterstock / Fotodom

Создательница и главный дизайнер бренда женской одежды Polina Repik Полина Репик назвала россиянкам способы подобрать идеальное платье для новогодней ночи. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, выбор наряда для Нового года определяется местом его встречи. Так, Репик объяснила, что для ужина в кругу близких подойдут сдержанные платья длины миди из тканей с блестящим отливом — бархата, жаккарда, парчи или атласа. Наиболее выгодно эти материалы смотрятся в благородных глубоких оттенках: винном, изумрудном или темно-синем. Также хорошим выбором станут модели с деликатной ручной вышивкой или пайетками в моно-тонах.

Для шумной вечеринки, напротив, актуальными станут мини-платья с декором из страз, с глубоким вырезом на спине или вновь ставшие трендовыми бандажные. «Не бойтесь ярких цветов: алый, бирюзовый, фуксия, ультрамарин», — подчеркнула специалист.

Материалы по теме:
Сидни Суини обвинили в расизме из-за рекламы с ее «хорошими генами». Реакция звезды на хейт превратилась в мем
Сидни Суини обвинили в расизме из-за рекламы с ее «хорошими генами». Реакция звезды на хейт превратилась в мем
13 ноября 2025
Киркоров подарил Собчак сумку-ежа почти за 100 тысяч рублей. Почему весь мир сходит с ума по этим нелепым аксессуарам?
Киркоров подарил Собчак сумку-ежа почти за 100 тысяч рублей. Почему весь мир сходит с ума по этим нелепым аксессуарам?
4 декабря 2025

В то же время при выборе платья для делового банкета лучше присмотреться к классическим силуэтам. Платье-футляр или платье-русалка в длине миди или макси прекрасно впишется в официальную обстановку мероприятия, считает дизайнер.

Кроме того, Репик посоветовала читательницам обратить внимание на аксессуары и обувь. «Выбор также строится на принципе баланса — яркие оттенки и фактуры следует оттенить лаконичными лодочками на шпильке базовых оттенков, минималистичными ювелирными украшениями и аккуратным клатчем. Сдержанным силуэтам с минимумом декора, напротив, можно придать шика с помощью акцентных металлизированных босоножек и массивных украшений», — заключила собеседница издания.

В ноябре стилист Владислав Лисовец назвал главный аксессуар 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    В ВСУ назвали условие для справедливого мира на Украине

    Россиянкам назвали способы подобрать идеальное платье для новогодней ночи

    Дмитриев назвал «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС

    Симоньян внесли в список самых влиятельных людей года

    Занимавшийся перекупкой автомобилей россиянин не пережил встречу с покупателями

    На Украине допустили продолжение военных действий без поддержки США

    Стало известно о полной смене отношения США к НАТО

    Россия вошла в тройку стран с самым дешевым электричеством

    Обвиненная во взяточничестве депутат Рады пожаловалась на фабрикацию фото квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok