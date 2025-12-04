Киркоров подарил Собчак сумку-ежа почти за 100 тысяч рублей. Почему весь мир сходит с ума по этим нелепым аксессуарам?

Ксения Собчак вновь нашла способ завируситься в соцсетях — на этот раз с помощью 45-минутного видео с распаковкой подарков, которые она получила на свой день рождения. Среди роскошных презентов оказались ожерелье из розового золота Hermes, золотые запонки Chanel, бриллиантовые часы Patek Philippe и люксовые вазы Baccarat. Но особенно Собчак отметила подарок от Филиппа Киркорова: король эстрады преподнес приятельнице коллекционный клатч в виде ежа британского модного дома JW Anderson стоимостью почти 100 тысяч рублей. Нелепые сумки в виде животных вызвали ажиотаж в соцсетях еще в 2022 году и по сей день остаются трендом. Почему по сумкам-мемам сходят с ума не только звезды, но и весь мир, разбиралась «Лента.ру».

Джонатан Андерсон создал культовый клатч в виде голубя на 3D-принтере ради забавы

Североирландский модельер Джонатан Андерсон впервые представил публике клатч в виде голубя Pigeon еще в 2022 году в рамках показа мужской коллекции осень-зима в Милане. Тогда необычная сумка мгновенно стала хитом стрит-стайла и соцсетей.

₽ 74 000 стоит сумка JW Anderson в виде голубя

На самом деле дизайнер изготовил культовую сумку с помощью 3D-принтера: клатч визуально выглядит как настоящая птица, под крылом которой находится отсек для хранения мелких вещей. По словам Андерсона, в момент создания сумки он отчаянно нуждался в хорошем настроении.

Мне хотелось добавить в коллекцию элемент чего-то немного глупого, чтобы контрастировать с ситуацией того времени. Мода — это отличный способ сбежать от реальности. К тому же, голуби по своей природе настолько негламурны, что забавно превратить их в функциональный предмет, например, клатч, который обычно считается довольно гламурным Джонатан Андерсон

Одной из первых с забавным клатчем заметили актрису Сару Джессику Паркер — она снялась с ней в сериале «И просто так». Снимки папарацци и последующие кадры разлетелись по сети, поклонники разглядели отсылку к оригинальному сериалу — вспомнили культовый момент из «Секса в большом городе», когда Мистер Биг подарил героине Паркер Кэрри Бредшоу сумку-лебедя другой марки — Judith Leiber.

Актриса Аня Тейлор-Джой Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images for AELTC

После Сары Джессики Паркер в сети завирусилась история блогерши и художницы Дженни Уолтон. Она признавалась, что клатч авторства Андерсона помог ей пережить расставание с возлюбленным и завести новые знакомства. Необычный аксессуар девушки привлек внимание миланского таксиста, который буквально потребовал у нее разрешение его сфотографировать.

«Мне хотелось бы думать, что где-то в Милане в тот вечер мужчина, который меня подвозил, страстно рассказывал об этой сумочке-голубе своей партнерше, которая понятия не имеет, кто такой Джонатан Андерсон, за ужином с пастой в красном соусе. И это сила моды», — вспоминала Уилтон.

Как мемные сумки Андерсона стали мировым трендом?

Разглядев потенциал на первый взгляд шуточной вещи, Андерсон не остановился на клатче-голубе. Сезон за сезоном линейки бренда пополнялись сумками в виде лягушки, канарейки, тупика и ежа. Новые дизайны, как и в случае с голубем, не оставались без внимания зарубежных звезд: в разные годы с такими клатчами замечали актрису Аню Тейлор-Джой и певицу Розалию.

К тренду присоединялись и российские знаменитости. Среди них была Ксения Собчак, которая в прошлом году пришла на открытие флагманского бутика в ГУМе с клатчем в виде тупика. А супермодель Наталью Водянову запечатлели на гала-ужине в Катаре с аксессуаром JW Anderson в форме ежа.

Сумка-клатч в виде ежа JW Anderson Фото: jwanderson.com

Редакторы The Guardian считают, что дизайнерская сумка — это, как правило, показатель статуса и богатства, а клатчи Андерсона, по их мнению, не являются предметом роскоши из-за абсурдного дизайна. Но именно благодаря этой нелепости вещи JW Anderson почти каждый год вирусятся в соцсетях и разлетаются с полок бутиков, добавляют обозреватели.

С такой точкой зрения соглашается и британский писатель и критик моды Чарли Портер. Автор книги «Что носят художники» отмечает, что сейчас брендам приходится создавать необычные, а порой даже шокирующие вещи, чтобы привлечь внимание пресыщенной аудитории.

К тому же в современном мире сумки как предмет гардероба переживают не самые лучшие времена, уточняет модный эксперт. «Когда-то они были самым незаменимыми в нашей жизни, а теперь их можно оставить дома, взяв с собой только смартфон», — объяснил Портрет.

Сейчас сумки JW Anderson в виде животных и птиц нельзя приобрести на официальном сайте бренда. Вирусные изделия марки стали настолько редкими, что первый клатч, который Андерсон создал на 3D-принтере, даже выставили как экспонат в парижском Лувре.

С чем носить мемные сумки бренда JW Anderson

На фоне ажиотажа вокруг клатча-голубя вновь начала набирать популярность эстетика Pigeon core, вдохновленная городскими голубями и их средой обитания — парками, улицами и фонтанами. Последователи модного течения предпочитают винтажную, спортивную и гранжевую одежду.

Раньше об эстетике Pigeon core массово говорили миллениалы, делясь мемами с голубями в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и Tumblr, но с выходом сумки JW Anderson она заинтересовала и зумеров. Тысячи молодых инфлюэнсеров время от времени публикуют в TikTok распаковки нашумевшего аксессуара.

Гостья Недели моды в Лондоне в 2024 году Фото: Christian Vierig / Getty Images

При этом сам Андерсон не ставит границ относительно стайлинга нарядов с клатчами. Во время представления дебютной коллекции 2022 года модели его бренда дефелировали по подиуму в брюках цвета металлик облегающего кроя и изумрудных бомберах, держа в руках сразу по две сумки в виде птиц.

«Мне кажется, мы недооцениваем силу креативности. В других периодах истории креативность фактически использовалась как инструмент, и в конечном счете, для стимуляции мысли», — подытожил дизайнер.