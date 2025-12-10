Литва заявила Белоруссии протест и потребовала вернуть задержанные грузовики

МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии

МИД Литвы вручил ноту протеста временному поверенному в делах Белоруссии и потребовал от Минска вернуть задержанные на границе грузовики. Об этом сообщает пресс-служба литовского дипломатического ведомства.

«Временному поверенному в делах посольства Белоруссии, вызванному в Министерство иностранных дел Литвы, 9 декабря была вручена нота протеста», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вильнюс также призвал Минск обеспечить полный контроль над воздушным пространством республики.

Ранее МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы беспилотным летательным аппаратом. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что беспилотник самолетного типа вылетел с территории прибалтийской республики и упал в Гродно.