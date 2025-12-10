Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 10 декабря 2025Бывший СССР

Литва заявила Белоруссии протест и потребовала вернуть задержанные грузовики

МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПротесты в Белоруссии

Фото: Wikipedia

МИД Литвы вручил ноту протеста временному поверенному в делах Белоруссии и потребовал от Минска вернуть задержанные на границе грузовики. Об этом сообщает пресс-служба литовского дипломатического ведомства.

«Временному поверенному в делах посольства Белоруссии, вызванному в Министерство иностранных дел Литвы, 9 декабря была вручена нота протеста», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вильнюс также призвал Минск обеспечить полный контроль над воздушным пространством республики.

Ранее МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы беспилотным летательным аппаратом. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что беспилотник самолетного типа вылетел с территории прибалтийской республики и упал в Гродно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек

    Последствия обрушения помощи Украине оценили

    Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

    Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

    Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

    В Петербурге загорелся рынок

    Назван наименее опасный для природы вид шуб

    Звезда КВН рассказала о слезах из-за называющих ее «жирной мразью» зрителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok