Маск призвал сделать выборным один европейский орган

Маск: ЕК должна быть расформирована и заменена выборным органом

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X призвал сделать выборным один европейский орган. По его мнению, Еврокомиссия должна претерпеть соответствующие перемены.

Таким образом он ответил на публикацию одного из пользователей, который назвал ЕК раковой опухолью и заявил, что 32 тысячи ее служащих только создают законы, с которыми «никто не согласен». Комментатор выразил мнение, что европейцам необходимо голосовать за партии, способные оказать давление на Евросоюз.

«Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а глава ЕС должен избираться напрямую», — подчеркнул Маск, назвав действующую систему властью бюрократии, а не демократии.

Ранее американский бизнесмен призвал распустить Европейский союз и вернуть власть народу.

