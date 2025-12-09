Реклама

00:17, 10 декабря 2025Мир

Маск призвал сделать выборным один европейский орган

Маск: ЕК должна быть расформирована и заменена выборным органом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X призвал сделать выборным один европейский орган. По его мнению, Еврокомиссия должна претерпеть соответствующие перемены.

Таким образом он ответил на публикацию одного из пользователей, который назвал ЕК раковой опухолью и заявил, что 32 тысячи ее служащих только создают законы, с которыми «никто не согласен». Комментатор выразил мнение, что европейцам необходимо голосовать за партии, способные оказать давление на Евросоюз.

«Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а глава ЕС должен избираться напрямую», — подчеркнул Маск, назвав действующую систему властью бюрократии, а не демократии.

Ранее американский бизнесмен призвал распустить Европейский союз и вернуть власть народу.

