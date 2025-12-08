Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 8 декабря 2025Мир

Маск сделал резкое заявление о ЕС

Илон Маск призвал распустить Евросоюз
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск призвал распустить Европейский союз (ЕС). С таким заявлением он выступил в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Распустите Евросоюз и верните власть народу», — написал бизнесмен.

5 декабря Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала социальную сеть X, которая принадлежит Маску, на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. После этого предприниматель назвал Европу четвертым рейхом.

Маска поддержал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании «из-за чуши».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались об итогах работы США и Украины

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Россиянин получил 20 лет колонии за собранные данные номеров оператора связи

    На территории турецкого курорта произошло землетрясение

    Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

    Легендарный советский бренд возобновил производство

    Армия России взяла под контроль центр Северска

    Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

    Раскрыта позиция российских военных по делу подвергнутого пыткам военкора Бентли

    В России высказались о тупике в переговорах о мире на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok