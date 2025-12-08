Маск сделал резкое заявление о ЕС

Илон Маск призвал распустить Евросоюз

Американский миллиардер Илон Маск призвал распустить Европейский союз (ЕС). С таким заявлением он выступил в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Распустите Евросоюз и верните власть народу», — написал бизнесмен.

5 декабря Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала социальную сеть X, которая принадлежит Маску, на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. После этого предприниматель назвал Европу четвертым рейхом.

Маска поддержал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании «из-за чуши».