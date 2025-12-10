Реклама

Мир
16:58, 10 декабря 2025Мир

Мединский назвал европейских дипломатов андроидами

Мединский ответил на слова Валтонен и Каллас, назвав их андроидами
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Помощник президента России Владимир Мединский ответил на слова главы МИД Финляндии Элина Валтонен и главы евродипломатии Кайи Каллас о России, назвав их андроидами. Свой ответ он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он напомнил высказывание финского дипломата, что «за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто». По словам Мединского, она слово в слово повторила заявление Каллас.

«Нет, это даже не "методичка". Мне кажется они андроиды, несущие запись. Где-то на затылке у них вставляется крошечный чип (раньше, говорят, была масленка, туда подливали машинное масло)», — заявил Мединский.

Помощник российского лидера также назвал европейских дипломатов железными дровосеками, у которых нет ни сердца, ни ума.

Ранее Мединский иронично расписал «краткий экскурс» по военной истории России XX века специально для главы евродипломатии. Он выразил готовность провести «персональный ликбез по истории для Каллас, которую он назвал дамой, приятной во всех отношениях, кроме пробелов в исторических знаниях.

