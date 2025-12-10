Реклама

16:44, 10 декабря 2025Мир

Мерц пообещал сказать Трампу одну вещь

Мерц пообещал сказать Трампу, что миграционная политика ФРГ оказалась успешной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что при следующей встрече с президентом США Дональдом Трампом скажет ему, что миграционная политика ФРГ оказалась успешной. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, новая миграционная политика примерно вдвое сократила число просителей убежища в Германии.

Он также подчеркнул, что хочет, чтобы Соединенные Штаты оставались с Германией партнерами в будущем, несмотря на меняющиеся трансатлантические отношения.

Ранее Мерц оказался в центре скандала из-за слов о мигрантах. Канцлер заявил об ошибках прежних правительств в миграционной политике и пожаловался на их наличие в «облике немецких городов», что разожгло конфликт даже внутри Христианско-демократического союза (ХДС), лидером которого является политик.

