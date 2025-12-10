Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:17, 10 декабря 2025Мир

МИД Венгрии заявил об угрозе ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС угрожает глобальной безопасности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Поддержка Европейским союзом (ЕС) атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской энергетической инфраструктуре угрожает глобальной безопасности и рискует создать опасный прецедент. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Европейское отношение угрожает глобальной безопасности. Достаточно подумать о том, что лидеры Евросоюза прославляют физические нападения на энергоинфраструктуру. ВСУ совершили атаки на нефтепровод "Дружба", это нанесло вред не России, а именно Венгрии и Словакии (...). Это крайне опасно, поскольку другие смогут заявить, что такие атаки — это "позитивное" явление», — возмутился дипломат.

Сийярто напомнил реакцию ЕС на подрыв газопроводов «Северный поток», назвав его «неприемлемым прославлением государственного терроризма». Кроме того, он осудил атаки на танкеры в Черном море.

Ранее Сийярто заявил, что Россия и Венгрия должны объединить усилия в борьбе с внешним давлением. По его мнению, Москва и Будапешт «должны совершить рывок», чтобы увеличить взаимодействие двух стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    В Санкт-Петербурге продлили запрет на работу мигрантов таксистами и курьерами

    Таможенники указали на заметное снижение внешней торговли России

    Дом в российском городе вспыхнул из-за масла для покраски деревьев

    Российские банки определили самых надежных должников

    Москвич решил вернуть квартиру по «схеме Долиной» через 10 лет после продажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok