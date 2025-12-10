Москвич поплатился за шлепок по ягодицам в метро

В Москве пассажир метро шлепнул по ягодицам девушку-блогера и попал в полицию

В Москве пассажир метро шлепнул по ягодицам девушку-блогера во время съемок видеоролика и поплатился. Он попал в полицию. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Горожанка снимала контент в подземке. Внезапно к ней подошел молодой человек. Он схватил блогершу за интимное место. Когда девушка в ответ слегка ударила его, он поинтересовался, пойдет ли она к сотрудникам правоохранительных органов.

Москвичка после инцидента опубликовала видео с нападением в своих соцсетях. Спустя некоторое время ее обидчика нашли. Его уже вызвали на допрос оперативники.

До этого стало известно, что суд запретил в России распространять информацию с двух сайтов секс-коуча Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, обучающего домогательствам и применению насилия под видом соблазнения.

Летом этого года сразу несколько девушек рассказали о случаях домогательств в центре Москвы. Инциденты произошли на Китай-городе, Покровке и Чистых прудах. Позднее выяснилось, что волну приставаний запустил коуч Лесли.

Блогера объявили в розыск.