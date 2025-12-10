Москвичи пожаловались на регулярное падение лифтов в доме бизнес-класса

Shot: В московском ЖК бизнес-класса «Баланс» лифты падают по пять раз за поездку

В Москве жители дома бизнес-класса пожаловались на регулярное падение лифтов. Кабина может рухнуть около пяти раз за одну поездку, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Речь идет о жилом комплексе (ЖК) «Баланс» на Окской улице. Сразу в нескольких подъездах лифты постоянно падают и ломаются. По словам москвичей, кабина подъемника за одну поездку может пару раз дернуться и резко опуститься на этаж вниз.

Из-за этого жильцы стали бояться пользоваться лифтами. Но обойтись без лифта мало кто может — в домах комплекса от 9 до 30 этажей. Управляющая компания ремонтирует подъемники, но они все равно продолжают падать. Коммунальщики убеждены, что эти поломки не отражаются на безопасности лифтов. Сейчас оборудование снова отключили.

Ранее в страхе перед лифтами призналась почти половина москвичей — 43,8 процента респондентов. Из них 22,6 процента опасаются любых лифтов в многоквартирных домах, а 10,7 процента не доверяют отечественным лифтам, ссылаясь на то, что такие конструкции устарели и ненадежны.

