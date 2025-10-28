Половина москвичей призналась в страхе перед лифтами

BAZA Development: 43,8 процента москвичей боятся ездить в лифте

Почти половина москвичей боится ездить в лифте. К такому выводу пришли специалисты компании BAZA Development по результатам соответствующего опроса, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации аналитиков, страх ездить в лифте испытывает 43,8 процента респондентов. Из них 22,6 процента опасаются любых лифтов в многоквартирных домах, а 10,7 процента не доверяет отечественным лифтам, ссылаясь на то, что такие конструкции устарели и ненадежны. Семь процентов жителей столицы, напротив, признались, что с большей опаской относятся к иностранным лифтам: сложное оборудование, которое может сломаться в любой момент и вывести из строя всю систему, вызывает у них большие вопросы. У 3,5 процента опрошенных страх вызывают лишь скоростные лифты.

На вопрос «Почему вы боитесь ездить в лифте?» большинство респондентов (35,1 процента) выбрало вариант «боюсь, что упадет». Практически одинаково популярными оказались ответы «боюсь застрять» и «если застряну, меня будут долго доставать» — на них пришлось 31 и 30,4 процента результатов соответственно. Страх, что «закончится воздух», мучает лишь 21,7 процента респондентов.

Что касается мнения москвичей относительно того, пускать ли ребенка возрастом до семи лет в лифт без сопровождения взрослого, делать это не готовы 50,7 процента родителей. В BAZA Development уточнили, что это объясняется знанием правил: так, малыш может растеряться либо испугаться, если лифт вдруг застрянет. Доля тех, кто игнорирует это правило либо не знает о нем, составила 19,7 процента, а остальные опрошенные относятся к лифтам выборочно — например, считают, что детям нельзя ездить одним лишь в скоростных лифтах.

Ранее россиян предупредили о штрафах за умышленную остановку лифта. За такое правонарушение придется заплатить до пяти тысяч рублей.