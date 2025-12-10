Реклама

02:30, 10 декабря 2025Интернет и СМИ

Мужчина отправил фотографию в семейный чат и мгновенно пожалел об этом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: sergey causelove / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Gristle-Gizzard рассказал о том, как опростоволосился перед всей семьей, отправив фотографию в общий чат с родственниками. Он уточнил, что случилось вскоре после ужина с родителями его жены, на котором те подарили семейной паре свой старый телевизор.

«Мы принесли телевизор домой и установили его в спальне. Диагональ его экрана — 51 дюйм (около 1,3 метра, — прим. «Ленты.ру»), поэтому мы хихикали, глядя, как комично он выглядит в спальне. Я попросил жену встать рядом, чтобы показать размер новинки, а потом сфотографировал ее и отправил снимок в групповой чат ее семьи. Моя нога едва виднелась в углу снимка, поэтому я его обрезал. Наверное, мне стоило присмотреться повнимательнее», — написал автор.

Однако присмотрелся к снимку повнимательнее мужчина только после отправки. Оказалось, что выключенный экран телевизора идеально отражал часть комнаты, в которой находился мужчина, оказавшийся в этот момент совершенно голым.

«Пока я отчаянно пытался удалить фото, его успели увидеть четыре человека. Мы с женой пытались убедить себя, что никто из них не обратил внимание на отражение на экране, пока брат жены не отметил свою супругу и не написал: "Дорогая, иди скорее сюда, кажется муж сестры только что засветил свое достоинство"», — с горечью рассказал автор.

В итоге мужчина признался родственникам жены, что действительно предпочитает дома ходить без одежды.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась другим посетителям портала на собственную семью. По словам девушки, у ее родственников с давних пор сложилась неприятная привычка негативно относиться к любым ее избранникам.

