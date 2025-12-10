Мужчинам с плохой спермограммой дали несколько советов

Уролог Гадзиян: Мужчинам для успешного зачатия необходимо исключить варикоцеле

Уролог Марк Гадзиян дал несколько советов мужчинам с плохой спермограммой, которые желают зачать ребенка. Их он перечислил в своем Telegram-канале.

Во-первых, по словам Гадзияна, необходимо исключить варикоцеле. Если врачи обнаружили это заболевание, то стоит сделать операцию. Во-вторых, для успешного зачатия интимная близость должна быть не менее двух-трех раз в неделю, поскольку отсутствие эякуляций приводит к накоплению патологических форм сперматозоидов и снижению их подвижности.

В-третьих, важно носить комфортное нижнее белье, которое нигде не давит, подчеркнул специалист. Еще одна рекомендация Гадзияна — это регулярная физическая активность, так как из-за сидячего образа жизни застаивается кровь в малом тазу, что чревато развитием воспаления. Кроме того, он призвал отказаться от алкоголя и курения, поскольку эти вредные привычки снижают шансы зачать ребенка.

«Важную роль играет рацион. Пища должна быть богата белками, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами и минералами», — дополнил доктор. Что касается добавок, он порекомендовал принимать фолиевую кислоту, витамины A, E и B12, цинк, аргинин и аминокислоту L-карнитин.

