15:08, 10 декабря 2025

На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

Светлана Ходос

Фото: Henry Romero / Reuters

С момента ухода концерна Renault-Nissan с российского рынка прошло уже несколько лет, и вероятность возвращения компанией своих российских активов уменьшается со временем. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Чем больше времени проходит от февраля 2022 года, тем меньше эта вероятность», — считает глава отечественного предприятия.

Топ-менеджер пояснил, что объем инвестиций, которые вкладываются в развитие площадок, постоянно растет, тем самым увеличивая стоимость возврата на них. Кроме того, свою роль играет геополитический фактор.

«Напомню также, что недавно Renault была включена в России в санкционный список в числе европейских компаний, связанных с ВПК», — заключил Соколов.

Ранее президент предприятия заявил, что перезапуск выпуска автомобилей Lada на платформе Vesta и остальных после ухода французского концерна Renault, фактически является трудовым подвигом коллектива «АвтоВАЗа».

