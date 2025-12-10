Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:28, 10 декабря 2025Экономика

Глава «АвтоВАЗа» назвал сохранение выпуска Lada трудовым подвигом

Глава «АвтоВАЗа» Соколов сравнил перезапуск выпуска автомобилей Lada с подвигом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Перезапуск выпуска автомобилей Lada на платформе Vesta и остальных после ухода французского концерна Renault, связанного с началом специальной военной операции на Украине, фактически является трудовым подвигом коллектива «АвтоВАЗа». Об этом «Ведомостям» заявил президент предприятия Максим Соколов.

Коснувшись в интервью ситуации 2022 года, он указал, что бывшие владельцы ожидали возобновления производства не ранее чем в 2023-м, но запустить конвейер удалось уже тем же летом. При этом на продажу пошли автомобили Granta, пусть и в сильно урезанной версии (без подушки безопасности, АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и с пониженным экологическим классом), а не ВАЗ 2110 или Priora.

Соколов напомнил, что Renault в течение 14 лет контроля запустила на предприятии всего три новые модели — Largus, Vesta и Xray, а после национализации «АвтоВАЗ» выпускает новинки гораздо быстрее и к тому же восстановил производство всего маржинального модельного ряда. Основной специализацией компании в будущем ее руководитель видит выпуск бюджетных автомобилей, хотя и не исключает выход в другие ниши.

Президент «АвтоВАЗа» признал, что компания вынуждена существовать в условиях предвзятого отношения к бренду, но старается менять ситуацию. «Ставим жесткий заслон для тех, кто попытается необоснованно эту репутацию пошатать», — уточнил он.

Чтобы улучшить отношение потребителей к продукции Lada, производитель сосредоточился на «реальном развитии» — ежегодном запуске новых моделей и амбициозных планах на будущее.

В том же интервью Соколов пожаловался на «перешедший все мыслимые границы» в 2025 году демпинг китайских автопроизводителей, но подчеркнул, что автомобили Lada по-прежнему дешевле конкурентов как по цене, так и по стоимости эксплуатации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Иран приготовил «сюрприз» для ПВО Израиля

    Назван самый популярный тип кредитов у молодых россиян

    Госдума изменила возраст принесения присяги

    Женщина с выпирающей промежностью попалась на таможне Китая с червями в штанах

    Гендиректор «Спартака» высказался о своих фотографиях в шарфе ЦСКА

    Новый тренд ВСУ назвали находкой для снайперов

    Стало известно количество документов по урегулированию конфликта на Украине

    В США известного оперного певца убил родной сын

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok