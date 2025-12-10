На Украине опровергли назначение Трампом дедлайна для подписания мирного плана

«РБК-Украина» опровергло назначение Трампом срока для подписания мирного плана

Источники издания «РБК-Украина» опровергли сообщения о том, что президент США Дональд Трамп назначил Киева дедлайн для подписания мирного плана.

Собеседник агентства прокомментировал публикацию Financial Times о том, что американский лидер хочет заключить мирное соглашение к Рождеству. Он отметил, что Вашингтон хочет получить ответ как можно скорее, но не ставит точных сроков.

Ранее FT писало, что Трамп дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «считаные дни», чтобы он предоставил ответ на предложенные предложения по урегулированию конфликта на Украине.

До этого американский лидер в интервью Politico заявил, что Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план.

