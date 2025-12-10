На Украине подтвердили слова Трампа о превосходстве российских войск над ВСУ

Украинский военкор с позывным Чернила: Трамп прав, что ВС РФ сильнее на поле боя

Президент США Дональд Трамп прав, что российские войска сильнее Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Слова американского лидера о превосходстве Вооруженных сил (ВС) России подтвердил в Telegram украинский военный корреспондент с позывным Чернила.

«Трамп прав в своем высказывании: у России более сильная позиция на переговорах, потому что она сильнее на поле боя. К сожалению, дедушка не прогадал», — заявил военкор.

Журналист выразил уверенность, что превосходство российских войск связано с ошибками украинских чиновников и неспособностью властей пресечь коррупцию в высших эшелонах власти.

Ранее Трамп заявил, что Россия в отличие от Украины обладает сильной переговорной позицией по вопросу урегулирования конфликта, поскольку побеждает на фронте. Он также добавил, что положение Украины трудно назвать победой, и предложил репортеру продемонстрировать карты боевых действий, чтобы показать реальное положение дел.