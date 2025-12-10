Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:47, 10 декабря 2025Бывший СССР

На Украине показали затянутые огромными «паутинами» оптоволокна леса

Цаплиенко показал гигантские сети из оптоволокна под Купянском
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

В Харьковской области появились гигантские сети из оптоволокна. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Он показал кадры, снятые с высоты птичьего полета. На них запечатлены покрывающие лес под Купянском «паутины» оптоволокна.

«Это выглядит ужасающе: огромная сеть оптоволоконных кабелей на купянском направлении уже покрывает не только поля, но и целые леса», — отметил Цаплиенко.

Ранее воздушный бой дронов на оптоволокне попал на видео. Он был снят на южно-днепропетровском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

    Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

    В российском сыре нашли стафилококк

    На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    В Санкт-Петербурге продлили запрет на работу мигрантов таксистами и курьерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok