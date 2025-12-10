На Украине показали затянутые огромными «паутинами» оптоволокна леса

Цаплиенко показал гигантские сети из оптоволокна под Купянском

В Харьковской области появились гигантские сети из оптоволокна. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Он показал кадры, снятые с высоты птичьего полета. На них запечатлены покрывающие лес под Купянском «паутины» оптоволокна.

«Это выглядит ужасающе: огромная сеть оптоволоконных кабелей на купянском направлении уже покрывает не только поля, но и целые леса», — отметил Цаплиенко.

Ранее воздушный бой дронов на оптоволокне попал на видео. Он был снят на южно-днепропетровском направлении.